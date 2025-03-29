Необычные приметы и традиции 30 марта на Алексея Теплого привлекали в дом достаток и здоровье Clickio30 марта 2025 года православные христиане отмечают День святого Алексея, человека, посвятившего свою жизнь помощи нуждающимся и служению Богу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии