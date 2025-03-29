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Необычные приметы и традиции 30 марта на Алексея Теплого привлекали в дом достаток и здоровье

Необычные приметы и традиции 30 марта на Алексея Теплого привлекали в дом достаток и здоровье

Необычные приметы и традиции 30 марта на Алексея Теплого привлекали в дом достаток и здоровье Clickio30 марта 2025 года православные христиане отмечают День святого Алексея, человека, посвятившего свою жизнь помощи нуждающимся и служению Богу.

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