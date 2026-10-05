Длительное лечение может помочь снизить плату за ЖКУ

Период длительного лечения может вести к снижению платы за ЖКУ. Сумма уменьшается через перерасчет. О такой возможности рассказал депутат Госдумы Александр Якубовский, указав в качестве подтверждения периода отсутствия справку из медицинского учреждения.
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