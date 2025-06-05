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Мода и Шоу-бизнес

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Ромео Бекхэм и Ким Тернбулл расстались после 7 месяцев отношений

Ромео Бекхэм и Ким Тернбулл расстались после 7 месяцев отношений

Друзья пары рассказали, когда отношения пошли на спад 22-летний Ромео Бекхэм и 26-летняя модель и диджей Ким Тернбулл прекратили отношения после семи месяцев вместе, пишет Daily Mail.

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