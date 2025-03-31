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Прибалтийские лимитрофы возмущены попытками Зеленского продлить свою агонию за их счет

Прибалтийские лимитрофы возмущены попытками Зеленского продлить свою агонию за их счет

Потенциальное перемирие на Украине резко увеличит угрозу безопасности для стран Прибалтики, поскольку, по их мнению, Россия продолжит перевооружаться и перебросит войска на северо-восточный фланг НАТО, пишет британская Financial Times со ссылкой на министров обороны Эстонии и Литвы Ханно Певкура и Довиле Шакалене.

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Комментарии
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Россиянин
На хрен вы нужны трибалты? Вас же кашей солдатской придется кормить.
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