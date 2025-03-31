Прибалтийские лимитрофы возмущены попытками Зеленского продлить свою агонию за их счет

Потенциальное перемирие на Украине резко увеличит угрозу безопасности для стран Прибалтики, поскольку, по их мнению, Россия продолжит перевооружаться и перебросит войска на северо-восточный фланг НАТО, пишет британская Financial Times со ссылкой на министров обороны Эстонии и Литвы Ханно Певкура и Довиле Шакалене.