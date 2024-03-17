Science: лишь 5% бактерий в кишечнике горожан могут переваривать целлюлозу

Израильские ученые из Университета Бен-Гуриона и других научных учреждений изучили микробиом кишечника человека, чтобы выяснить, как его состав влияет на способность усваивать различные виды пищевых волокон.
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