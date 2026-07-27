История Лерчек получила новое продолжение. Стало известно, зачем ей понадобился загранпаспорт

Стало известно, зачем Лерчек оформляла загранпаспорт во время лечения.Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, планировала после завершения курса химиотерапии отправиться в Белград для прохождения восстановительного лечения.
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