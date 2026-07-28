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Царьград

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Эндокринолог назвала главную причину, почему после диеты возвращается вес

Эндокринолог назвала главную причину, почему после диеты возвращается вес

Эндокринолог объяснила, почему после диеты вес возвращается.После успешного похудения многие сталкиваются с так называемыми "весовыми качелями" — сброшенные килограммы постепенно возвращаются, а иногда вес становится даже больше первоначального.

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