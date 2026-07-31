87 лет на страже государственной тайны: Служба специальной связи России отмечает день образования

1 августа Служба специальной связи России отмечает 87-летие со дня основания. ФГУП ГЦСС — стратегическая организация страны, обеспечивающая защищённую доставку секретных документов и ценных грузов в 89 регионах России и за рубежом.
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