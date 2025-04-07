Ивановская область примет передвижную выставку детских рисунков «Мы – наследники Победы! Помним, гордимся!»

8 апреля в 10.30 в Центре культуры и отдыха в Иванове откроется передвижная выставка Российской академии образования «Мы – наследники Победы! Помним, гордимся!», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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