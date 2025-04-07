НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Иваново

1 подписчик

Ивановская область примет передвижную выставку детских рисунков «Мы – наследники Победы! Помним, гордимся!»

8 апреля в 10.30 в Центре культуры и отдыха в Иванове откроется  передвижная выставка Российской академии образования «Мы – наследники Победы! Помним, гордимся!», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх