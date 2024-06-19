Лишь 16% россиян удовлетворены уровнем своей заработной платы

Только 16% россиян сегодня полностью довольны своей заработной платой. Еще треть (30%) признались, что в целом зарплата их устраивает, но хотелось бы получать больше, а 54% абсолютно не удовлетворены уровнем своих доходов.
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