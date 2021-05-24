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Чем опасен депозит

Чем опасен депозит

Чем опасен депозит Ксения ПоповаПравда ли, что складывание денег на депозит принесет гарантированную прибыль? Или лучше выйти на биржу и сделать инвестиции с большей доходностью? Ведь в прошлом году россияне покупали акций много как никогда.

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