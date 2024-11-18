Пленный украинский солдат рассказал о нехватке личного состава в ВСУ

Взятый в плен военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Шпилевой рассказал о повальной мобилизации в стране из-за нехватки личного состава, плохом планировании боевых действий на передовой и бесчеловечном отношении командования к украинским солдатам.