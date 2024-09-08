Виктор Парликов: «Вертикальный коридор и порт Александруполи стали „путями к спасению“ для Молдовы

Стратегическая роль порта Александруполи в маршрутах поставок природного газа в Юго-Восточную Европу и необходимость увеличения потока газа по вертикальному коридору стали темами, затронутыми министром энергетики Виктором Парликовым в ходе панельной дискуссии на Саммите в Салониках.
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