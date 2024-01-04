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Pais: ВСУ исчерпали свои арсеналы

Pais: ВСУ исчерпали свои арсеналы

Вооруженные силы Украины истратили все свои запасы вооружений, поэтому для нанесения ударов по целям украинским боевикам приходится пользоваться тем, что осталось, пусть даже оставшийся арсенал не подходит для выбранных объектов, сообщает испанская газета Pais.

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Комментарии
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E
Ed
Еще один придурок нарисовался. Для таких Белгород это не факт
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16 час.
Ваша Светлость
Британский полковник пургу несет! Он может попытаться ввести только своей жене, да и то это под вопросом. Попытка же ввода войск НАТО на территорию Укры будет означать прямую вовлеченность стран НАТО в конфликт, и тогда &quot;Калибры&quot; с &quot;Искандерами&quot;, оснащенные специальными БЧ, полетят в Лондоны с Парижами, в Берлин и Раммштайн, а пиндосам конфетки донесут Ярсы с Посейдонами и Сарматами...
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16 час.
ог
олег годисов
все эти &quot;жалобы турка&quot; - типичное хохлятское нытье... Все у них есть. Иначе не тратили бы снаряды на бессмысленный обстрел городов.
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13 час.

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