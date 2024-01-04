Pais: ВСУ исчерпали свои арсеналы

Ваша Светлость

Британский полковник пургу несет! Он может попытаться ввести только своей жене, да и то это под вопросом. Попытка же ввода войск НАТО на территорию Укры будет означать прямую вовлеченность стран НАТО в конфликт, и тогда "Калибры" с "Искандерами", оснащенные специальными БЧ, полетят в Лондоны с Парижами, в Берлин и Раммштайн, а пиндосам конфетки донесут Ярсы с Посейдонами и Сарматами...