Наталья Сергунина: Благотворительный сервис на mos.ru объединил уже почти 100 НКО

13 апреля отмечается День мецената и благотворителя В октябре 2020 года на портале mos.ru был запущен благотворительный сервис, который с тех пор помог москвичам собрать более 200 миллионов рублей для реализации социально ориентированных программ некоммерческих организаций (НКО).