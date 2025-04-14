Наталья Сергунина: Благотворительный сервис на mos.ru объединил уже почти 100 НКО

13 апреля отмечается День мецената и благотворителя В октябре 2020 года на портале mos.ru был запущен благотворительный сервис, который с тех пор помог москвичам собрать более 200 миллионов рублей для реализации социально ориентированных программ некоммерческих организаций (НКО).
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