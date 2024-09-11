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На продавшего Безосу особняк брокера подали в суд из-за скидки

На продавшего Безосу особняк брокера подали в суд из-за скидки

Бывший собственник недвижимости на острове Индиан-Крик требует $6 млн, которые уступил при продаже, не зная, что покупателем выступает миллиардер Джефф Безос Соучредитель бразильской компании Tectoy по производству игрушек и электроники и бывший собственник особняка на берегу моря на острове Индиан-Крик (округ Майами-Дейд, штат Флорида) Лео Крисc подал в суд на брокерскую компанию по недвижимости Douglas Elliman, пишет The Wall Street Journal.

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