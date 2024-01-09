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Журналист Пиментель: игрок "Зенита" Нино компенсирует недостаток своей скорости

Журналист Пиментель: игрок "Зенита" Нино компенсирует недостаток своей скорости

Бразильский журналист Нильтон Пиментель рассказал о новичке петербургского "Зенита" - защитнике Нино, который перешел в клуб из "Флуминенсе", отметив его преимущества и рассказав о том, что можно назвать недостатком.

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