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Алиев хочет принудить Россию извиниться и выплатить компенсации: Азербайджан подаст иск на нашу страну в международной суд

Алиев хочет принудить Россию извиниться и выплатить компенсации: Азербайджан подаст иск на нашу страну в международной суд

БлокнотРУ Эксперты Казахстана опубликовали предварительный отчет о крушении самолета компании AZAL , разбившегося в Актау.

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Комментарии
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Авас Анекак
Алиева повесить вместе с соплимениками наглость черножопую наказывать надо
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1 час.
Сергей С
видать главный азер уверен в силе диаспоры соплеменников в России
Ответить
1 час.
лилия дрогочинская
Х! Как хочется этому курносому кепочку на лысой башке граблями поправить! Совсем охамел тварь неблагодарная!
Ответить
59 мин.
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