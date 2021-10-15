Нужно ли женщинам рыцарство в 21 веке, и как мы будем обходиться без него?

Всё о женщинахНужно ли женщинам рыцарство в 21 веке, и как мы будем обходиться без него?Недавно лента принесла случай из будней одной студентки. Ярким солнечным днем она шла по осенней алее, шурша листьями.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьanna_n8mailru Надежда АнтошкинаЕсли ты воспитан ЧЕЛОВЕКОМ, то в любой ситуации ты им и останешься. Совесть иначе не позволит.anna_n8mailru Надежда АнтошкинаМне за 70, но часто приходиться уступать место в транспорте более молодым по возрасту пенсионерам, потому что они с палочками. У самой всё болит, но мне их жалко. Знаю что такое болевое состояние. Ну вот а молодёжь у нас тоже сейчас вся больная, в основном на голову. Она у них (голова) не поднимается. Они не могут смотреть вверх. т.к. все смотрят в телефон.Комментировать
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