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Устранить течь вентиля: как за 15 минут спасти квартиру от потопа без вызова сантехника

Устранить течь вентиля: как за 15 минут спасти квартиру от потопа без вызова сантехника

﻿﻿Знаете ли вы то время ночью, когда из крана начинает капать вода, как метроном, сводя вас с ума? Или, что еще хуже, из-под крана течет струйка воды, превращающая шкафчик под раковиной в миниатюрное болото? Не спешите тратить 3000 рублей на найм специалиста! Сейчас я научу вас, как чинить кран, как сантехник, который работает 20 лет.

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