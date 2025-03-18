Устранить течь вентиля: как за 15 минут спасти квартиру от потопа без вызова сантехника

﻿﻿Знаете ли вы то время ночью, когда из крана начинает капать вода, как метроном, сводя вас с ума? Или, что еще хуже, из-под крана течет струйка воды, превращающая шкафчик под раковиной в миниатюрное болото? Не спешите тратить 3000 рублей на найм специалиста! Сейчас я научу вас, как чинить кран, как сантехник, который работает 20 лет.