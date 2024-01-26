Лубянке будет интересно!

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
СК давно пора проверить наших политиков и чиновников и кандидатов кто пропагандирует создавать анклавы пришлых хватает таких как Хуснуллин, Собянин, Воробьев и т.д. Начинать надо с крыш в вертикали власти диаспор и пришлых  разбирать выездным суда дела по мигрантам или в других регионах, но ни как местным которые куплены диаспорами...
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1 час.
СЕ
Сергей ЕВ
Этого узбекского &quot;петуха&quot; осудить на длительный срок м опустить на парашу
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12 мин.
Владимир Соловьев
ЕДРО-ФЕНЯ, БЛИЗКАЯ К ОЛИГАРХАМ И ВОРОВАТЫМ ЧИНОВНИКАМ, ГОТОВИЛА КАКУЮ ТО ПРОВОКАЦИЮ ВНУТРИ РОССИИ?! ОНА ЗА НИХ &quot;ГОРОЙ&quot;!
Ответить
1 мин.

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