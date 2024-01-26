Лубянке будет интересно!

АНГЕЛ АНГЕЛ

СК давно пора проверить наших политиков и чиновников и кандидатов кто пропагандирует создавать анклавы пришлых хватает таких как Хуснуллин, Собянин, Воробьев и т.д. Начинать надо с крыш в вертикали власти диаспор и пришлых разбирать выездным суда дела по мигрантам или в других регионах, но ни как местным которые куплены диаспорами...