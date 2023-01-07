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Любовь Рубцова сломала ногу при исполнении тройного акселя на тренировке

Тренер Алексей Василевский рассказал, что фигуристка Любовь Рубцова сломала ногу при попытке исполнить тройной аксель на тренировке.

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