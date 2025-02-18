Россиян предупредили об аллергии на оттепель

Весной некоторые люди жалуются на долгий насморк и кашель, заложенность носа, одышку, сухость в горле, думая, что это признаки простуды, однако причиной этого может быть аллергия на оттепель, предупредила терапевт Ирина Баранова.
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