Экипаж Су-35С выполнил задачу по сопровождению авиационной техники в зоне СВО

Экипаж многоцелевого истребителя с управляемым вектором тяги Су-35С Воздушно-космических сил (ВКС) РФ выполнил боевую задачу по сопровождению авиационной техники в зоне ответственности группировки войск «Юг».
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