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    Баааьшое сомнение, что Госдума это примет. Лоббисты все равно постараются, чтобы это не прошло.В России могут вв...
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Немецкого наёмника приговорили к расстрелу в Белоруссии

Немецкого наёмника приговорили к расстрелу в Белоруссии

Немец был осуждён по шести статьям Уголовного кодекса республики.фото: МИД Белоруссии--> Гражданин Германии, принимавший участие в боевых действиях на стороне ВСУ, приговорён к смертной казни через расстрел в Белоруссии.

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Комментарии
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Валентина Литвяк
Это может  решить Президент Своим Указом, если пожелает. До чего обозрели бездельники думские: референдум им подавай у самих башка совсем не работает.
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16 час.

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