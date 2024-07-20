Немецкого наёмника приговорили к расстрелу в Белоруссии

Немец был осуждён по шести статьям Уголовного кодекса республики.фото: МИД Белоруссии--> Гражданин Германии, принимавший участие в боевых действиях на стороне ВСУ, приговорён к смертной казни через расстрел в Белоруссии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии