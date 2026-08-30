«Ереван бежит в сторону Запада»: как РФ теряет роль архитектора Южного Кавказа

27 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил, почему в программе правительства Армении на 2026–2031 годы Россия больше не названа «стратегическим партнёром» или «союзником»: после событий сентября 2022 года, по его словам, такую формулировку невозможно обосновать в силу того, что Россия не стала защищать Нагорный Карабах, который Пашинян не считает частью Армении.