Они стояли насмерть, но кинематограф делает из них мерзавцев

СССР-РоссияВоенное делоОни стояли насмерть, но кинематограф делает из них мерзавцевНаш современный кинематограф, снимая фильмы на тему ВОВ, усиленно культивирует образ мразоты НКВДэшника.Вернуться к статье73НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр КловоВласть борется с коммунистами.Владимир СергеевКакие времена такую и историю пишут ..Во Власти предатели развалившие СССР и свалившие все на коммунистов.. Печально только одно - народ верит больше этим предателям.АльберттТо что ты написал мог наколякать только очень глупый человек . Во власти предатели развалившие СССР и все свадившие на коммунистов . А не те ли самые представители КПСС и развалили страну ? Или это были инопланетяне ?Владимир Сергеевотвечаю **не очень глупому** Человечку... Внимательней надо читать комментарии и не выдавать желаемое за действительно ... СКАЗАНО Сейчас у Власти те кто разваливал СССР ... те же бывшие партработники.. И до таких как ты **Не очень * глупых не доходит что основная то масса коммунистов здесь ни при чем ... Страну разваливали издалека начиная с 60-х постепенно , группа предателей завербованных Штатами.. в частности тот же А.Яковлев был завербован еще в 58-м годуАльберттА где они современные кинорежиссёры более менее приличных это человек пять а у остальных уровень состряпать тупую рекламу про памперсы , да и зарплату эти либеральные господа получают из-за бугра . А есть и нормальные фильмы но это не так много из всей массы .валерийНеужели пройдёт лет 10-15 как о нынешних пограничниках и работниках ФСБ , которые не жалея жизни боролись с бандитами и террористами, будут писать, снимать фильмы, как это делают нынешнее поколения писателей и режиссёров? Будем надеяться , что до такого не дойдёт.Владимир СергеевЕсть такой Афганский Математик ... просчитывает судьбы Стран и людей ... говорят все верно у него ... не знаю .. Но для России он предсказал в 2025-м году обьединение с Украиной ????!!!! Затем с другими странами бывшими союзниками.Комментировать
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