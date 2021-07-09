СССР-Россия

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Они стояли насмерть, но кинематограф делает из них мерзавцев

Они стояли насмерть, но кинематограф делает из них мерзавцев

Наш современный кинематограф, снимая фильмы на тему ВОВ, усиленно культивирует образ мразоты НКВДэшника.

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Александр Клово
Власть борется с коммунистами.
Владимир Сергеев
Какие времена такую и историю пишут ..Во Власти предатели развалившие СССР и свалившие все на коммунистов.. Печально только одно - народ верит больше этим предателям.
Альбертт
То что ты написал мог наколякать только очень глупый человек . Во власти предатели развалившие СССР и все свадившие на коммунистов . А не те ли самые представители КПСС и развалили страну ? Или это были инопланетяне ?
Владимир Сергеев
отвечаю **не очень глупому** Человечку... Внимательней надо читать комментарии и не выдавать желаемое за действительно ... СКАЗАНО Сейчас у Власти те кто разваливал СССР ... те же бывшие партработники.. И до таких как ты **Не очень * глупых не доходит что основная то масса коммунистов здесь ни при чем ... Страну разваливали издалека начиная с 60-х постепенно , группа предателей завербованных Штатами.. в частности тот же А.Яковлев был завербован еще в 58-м году
Альбертт
А где они современные кинорежиссёры более менее приличных это человек пять а у остальных уровень состряпать тупую рекламу про памперсы , да и зарплату эти либеральные господа получают из-за бугра . А есть и нормальные фильмы но это не так много из всей массы .
валерий
Неужели пройдёт лет 10-15 как о нынешних пограничниках и работниках ФСБ , которые не жалея жизни боролись с бандитами и террористами, будут писать, снимать фильмы, как это делают нынешнее поколения писателей и режиссёров? Будем надеяться , что до такого не дойдёт.
Владимир Сергеев
Есть такой Афганский Математик ... просчитывает судьбы Стран и людей ... говорят все верно у него ... не знаю .. Но для России он предсказал в 2025-м году обьединение с Украиной ????!!!! Затем с другими странами бывшими союзниками.

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