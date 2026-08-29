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Задымлён целый район: во Владивостоке полыхает стоматологический кабинет

Задымлён целый район: во Владивостоке полыхает стоматологический кабинет

Мощный пожар вспыхнул в стоматологии на улице Аллилуева во Владивостоке. Очевидцы выкладывают кадры сильного задымления и густых клубов черного дыма, которые поднимаются над зданием, сообщает PRIMPRESS.

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