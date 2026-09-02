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ИА Регнум

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Грушко обвинил страны НАТО в подготовке к войне с Россией

Грушко обвинил страны НАТО в подготовке к войне с Россией

Страны НАТО готовятся к военному столкновению с Россией. Об этом 2 августа рассказал журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко на Восточном экономическом форуме.

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