Свинушки собирала вся страна. Почему в 1981-м гриб убрали из разрешённого списка.

Ещё недавно свинушку спокойно несли из леса ведрами. Её варили, солили на зиму и ели с картошкой.
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Из обсуждаемой статьи: "НЕМЕЦКИЙ миколог Юлиус Шеффер был профессиональным исследователем грибов, автором научных работ и специалистом по их систематике.
Осенью 1944 года он вместе с женой приготовил собранные свинушки. Примерно через час начались рвота, диарея и жар. Состояние ухудшалось.
Шла война. Быстро доставить больного в нормальную клинику не удалось. Позже у Шеффера развилась острая почечная недостаточность.
Через 17 дней он умер".
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Что характерно: описание несчастных случаев (отравление\смерть), приведённых в обсуждаемой статье, затрагивают исключительно представителей НЕМЕЦКОЙ нации... Вот, прямо полное соответствие поговорке "Что русскому хорошо, немцу - смерть" 🙃
На Урале свинушки всегда считали поганками. Для соления брали рыжики и грузди (желательно сухие). Жарили и варили белые грибы, рыжики, подосиновики, подберёзовики, маслята. Осенью жарили опята, которые ценными грибами не считались... Шампиньоны, вообще, пинали.