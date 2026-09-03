Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свинушки собирала вся страна. Почему в 1981-м гриб убрали из разрешённого списка.

Свинушки собирала вся страна. Почему в 1981-м гриб убрали из разрешённого списка.

Ещё недавно свинушку спокойно несли из леса ведрами. Её варили, солили на зиму и ели с картошкой.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Александр Иноземцев
Александр Иноземцев

Из обсуждаемой статьи: "НЕМЕЦКИЙ миколог Юлиус Шеффер был профессиональным исследователем грибов, автором научных работ и специалистом по их систематике.

Осенью 1944 года он вместе с женой приготовил собранные свинушки. Примерно через час начались рвота, диарея и жар. Состояние ухудшалось.

Шла война. Быстро доставить больного в нормальную клинику не удалось. Позже у Шеффера развилась острая почечная недостаточность.

Через 17 дней он умер".
---
Что характерно: описание несчастных случаев (отравление\смерть), приведённых в обсуждаемой статье, затрагивают исключительно представителей НЕМЕЦКОЙ нации... Вот, прямо полное соответствие поговорке "Что русскому хорошо, немцу - смерть" 🙃

Профиль пользователя Катерина
Катеринаизменено

На  Урале свинушки  всегда  считали  поганками. Для  соления  брали рыжики и  грузди (желательно  сухие).  Жарили  и  варили белые  грибы, рыжики, подосиновики, подберёзовики, маслята. Осенью  жарили  опята,  которые  ценными  грибами  не  считались...  Шампиньоны,  вообще,  пинали.