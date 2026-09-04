Украина наделала горы беспилотников-перехватчиков, которые оказались бесполезны. Об этом в эфире украинского ток-шоу «Новый отсчет» заявил экс-министр соцполитики Андрей Рева, в советское время – офицер ПВО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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