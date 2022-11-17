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Тамара Москвина: «Горшков и Пахомова были первой парой, которая вышла на международную арену и стала флагманом наших танцев на льду»

Заслуженный тренер России Тамара Москвина выразила соболезнования в связи со смертью президента Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александра Горшкова.

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