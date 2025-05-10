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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-игрок «Лады» Росандич об игре в КХЛ на фоне конфликта: «В России хорошо платят. Карьера коротка. У каждого свое мнение, что правильно, а что нет – нужно это уважать»

Экс-игрок «Лады» Росандич об игре в КХЛ на фоне конфликта: «В России хорошо платят. Карьера коротка. У каждого свое мнение, что правильно, а что нет – нужно это уважать»

Беседа состоялась незадолго до матча между Словакией и Швецией (0:5) на чемпионате мира по хоккею-2025.

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