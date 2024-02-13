Полюбишь и козла. Нейропсихолог о том, почему от страсти люди теряют голову

Можно ли разлюбить по "щелчку" и почему "лебединая верность" – не лучший пример для человека Любовь зла, полюбишь и козла – помните эту поговорку? В День святого Валентина говорим о том, почему, влюбившись, мы перестаем критично воспринимать объект страсти, а после, очнувшись от "дурмана", не можем понять – как можно было не замечать недостатки? Как от любви "отключается мозг", почему обострение чаще происходит весной и стоит ли людям требовать от партнера "лебединой верности", разбираемся с барнаульским нейропсихологом Ларисой Головиной.