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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Полюбишь и козла. Нейропсихолог о том, почему от страсти люди теряют голову

Полюбишь и козла. Нейропсихолог о том, почему от страсти люди теряют голову

Можно ли разлюбить по "щелчку" и почему "лебединая верность" – не лучший пример для человека Любовь зла, полюбишь и козла – помните эту поговорку? В День святого Валентина говорим о том, почему, влюбившись, мы перестаем критично воспринимать объект страсти, а после, очнувшись от "дурмана", не можем понять – как можно было не замечать недостатки? Как от любви "отключается мозг", почему обострение чаще происходит весной и стоит ли людям требовать от партнера "лебединой верности", разбираемся с барнаульским нейропсихологом Ларисой Головиной.

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