Для анализа зелёных насаждений в Москве используют новейшие технологии

За последние 10 лет в Москве в 8,5 раза снизились выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Для заботы об экологии столица применяет научный подход и активно внедряет новые технологии.
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