Границы с Белоруссией могут быть закрыты — МВД Польши

Круглые сутки следить за ситуацией на границе с Белоруссией будет новая рабочая группа, созданная для постоянных консультаций Польшей, Литвой и Эстонией, заявил польский глава МВД и администрации Мариуш Каминский, 28 августа пишет Gazeta Prawna.