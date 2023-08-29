smi.today

4 439 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ed Red
    Явно фейк. У них каждый следующий год последнийСМИ: НАТО дала Зе...
  • лина любимцева
    КАКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ у несовершеннолетних, управляющих электросамокатами, несущимися на бешеной скорости?!! В СУББОТ...В Госдуме пообеща...
  • лина любимцева
    Холодильник взорвался?СК РФ прервал мол...

Границы с Белоруссией могут быть закрыты — МВД Польши

Границы с Белоруссией могут быть закрыты — МВД Польши

Круглые сутки следить за ситуацией на границе с Белоруссией будет новая рабочая группа, созданная для постоянных консультаций Польшей, Литвой и Эстонией, заявил польский глава МВД и администрации Мариуш Каминский, 28 августа пишет Gazeta Prawna.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх