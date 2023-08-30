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Канело готов драться с Кроуфордом: «Готов биться со всеми»

«Это возможно. Почему бы и нет? Это возможно. Если бой имеет смысл, я готов это сделать. Без разницы, кто против меня.

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