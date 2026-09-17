Зара Назарян советует: как выгоднее купить квартиру в 2026 году

Эксперт по недвижимости Зара Назарян объяснила, как цели покупки влияют на выбор: готовые квартиры с отделкой подходят для быстрой переезда и аренды, в то время как жильё без ремонта инвесторам следует рассматривать для перепродажи.
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