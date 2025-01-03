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На следующей неделе в Поморье завершится сезон охоты на лося

Охота на лося была открыта с 15 октября прошлого года, сообщает министерство природных ресурсов и ЛПК регионаОхота на лося была открыта с 15 октября прошлого года, сообщает министерство природных ресурсов и ЛПК регионаВ этом сезоне охоты специалисты министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, территориальных органов министерства выдали более 2200 разрешений на добычу лося.

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