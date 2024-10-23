Раскрыта статистика вылетов санитарной авиации в Ставропольском крае

СТАВРОПОЛЬ, 23 октября, ФедералПресс. В Ставропольском крае успешно развивается санитарная авиация. Эта деятельность ведется в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».
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