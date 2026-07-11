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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Вице-премьер Новак объяснил гигантские очереди на заправках атаками Украины по НПЗ

Вице-премьер Новак объяснил гигантские очереди на заправках атаками Украины по НПЗ

Власти борются со спекуляциями и наращивают производство Вице‑премьер РФ Александр Новак объяснил перебои с топливом на российских АЗС частичным выходом из строя нефтеперерабатывающих заводов — причиной стали атаки украинских беспилотников.

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