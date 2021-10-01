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«Вольер для собаки выглядит лучше»: в Удмуртии торжественно открыли сарай для «отдыха, игр и чаепитий»

«Вольер для собаки выглядит лучше»: в Удмуртии торжественно открыли сарай для «отдыха, игр и чаепитий»

Сложно было представить, что самые потаённые мечты из загашников души россиян начнут сбываться сразу после выборов.

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Альбина Колесникова
Это что за сарай деньги украдены и в чей то карман положили тьфу на такого правителя.
Uri Strukow
Если потратили 160тонн, то из бюджета ушло от 3х до 5ти лямов.
Дым Дымыч
За благое дело, надо вывеску повесить - "Чаевня имени Вячеслава Сабрекова" и обязательно рядом памятник ему в полный рост, чтобы каждый чаю испивший мог ему.... в глаза посмотреть и по душам поговорить.
Николаев Николай
Это в духе ЕР. Празднуют постройку вот таких сараев, как будто они Днепрогэс построили или Магнитку. Не плохо бы было увидеть усадьбу главы местной администрации. Там точно не тысячи, там миллионы вложены.
Uri Strukow
Списанные на дворцы для народа из осп, дсп и прочих элитных материалов.
Валера Юшков
Видимо там в моде такой архитектурный стиль.
Серж Прологов
А чего промолчали "чьих будет" Глава Администрации? Вот в запрошлом году, в одном из районов Орловской области, с понтом и треском открыли... ТУАЛЕТ в одной из школ (на 909 тыс. рублей). Так тоже старались умолчать, что это "подвиги" зюгандораньевщины.
Олег Самойлов
В 1978 году в санатории КГБ "Аркадия" в городке Одесса я имел неосторожность проживать в такого уровня будке! Но тогда это называлось ЗАБОТА ПАРТИИ ОБ ОТДЫХЕ трудящихся, а сейча подобное нзывается ИЗДВАТЕЛЬСТВО!

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