Темы дняОбщество«Вольер для собаки выглядит лучше»: в Удмуртии торжественно открыли сарай для «отдыха, игр и чаепитий» Сложно было представить, что самые потаённые мечты из загашников души россиян начнут сбываться сразу после выборов.Вернуться к статье85НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАльбина КолесниковаЭто что за сарай деньги украдены и в чей то карман положили тьфу на такого правителя.USUri StrukowЕсли потратили 160тонн, то из бюджета ушло от 3х до 5ти лямов.Дым ДымычЗа благое дело, надо вывеску повесить - "Чаевня имени Вячеслава Сабрекова" и обязательно рядом памятник ему в полный рост, чтобы каждый чаю испивший мог ему.... в глаза посмотреть и по душам поговорить.НННиколаев НиколайЭто в духе ЕР. Празднуют постройку вот таких сараев, как будто они Днепрогэс построили или Магнитку. Не плохо бы было увидеть усадьбу главы местной администрации. Там точно не тысячи, там миллионы вложены.USUri StrukowСписанные на дворцы для народа из осп, дсп и прочих элитных материалов.Валера ЮшковВидимо там в моде такой архитектурный стиль.Серж ПрологовА чего промолчали "чьих будет" Глава Администрации? Вот в запрошлом году, в одном из районов Орловской области, с понтом и треском открыли... ТУАЛЕТ в одной из школ (на 909 тыс. рублей). Так тоже старались умолчать, что это "подвиги" зюгандораньевщины.Олег СамойловВ 1978 году в санатории КГБ "Аркадия" в городке Одесса я имел неосторожность проживать в такого уровня будке! Но тогда это называлось ЗАБОТА ПАРТИИ ОБ ОТДЫХЕ трудящихся, а сейча подобное нзывается ИЗДВАТЕЛЬСТВО!Комментировать
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