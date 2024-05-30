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ОНК: террористы из «Крокуса» не выплатят компенсации даже при пожизненном сроке

ОНК: террористы из «Крокуса» не выплатят компенсации даже при пожизненном сроке

Даже при пожизненном сроке лишения свободы фигуранты дела о теракте в «Крокус Сити Холле» не смогут выплатить потерпевшим компенсации.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Пусть эти твари работают круглосуточно.... НО ВЫПЛАТЯТ ВСЕ, ЧТО ОБЯЗАНЫ!!... Тут вчера  разговорчик в нете шел, что у этих террористов из &quot;Крокус Сити Холла&quot; есть шанс выйти на свободу, если Россия передаст их в Таджикистан для отбытия наказания, а там их могут помиловать... ЕЩЕ ЧЕГО!!.. Их вообще бы лучше расстрелять!! Они жить не достойны!! Передадут их в Таджикистан, а там помилуют...
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