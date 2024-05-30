ОНК: террористы из «Крокуса» не выплатят компенсации даже при пожизненном сроке

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лина любимцева

Пусть эти твари работают круглосуточно.... НО ВЫПЛАТЯТ ВСЕ, ЧТО ОБЯЗАНЫ!!... Тут вчера разговорчик в нете шел, что у этих террористов из "Крокус Сити Холла" есть шанс выйти на свободу, если Россия передаст их в Таджикистан для отбытия наказания, а там их могут помиловать... ЕЩЕ ЧЕГО!!.. Их вообще бы лучше расстрелять!! Они жить не достойны!! Передадут их в Таджикистан, а там помилуют...