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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Авербух о выступлениях на льду: «В 50 лет тряхнул оставшимися кудрями, но думаю, это было в последний раз. Сейчас мне комфортнее за пультом режиссера»

Авербух – серебряный призер Олимпиады и чемпион мира 2002 года в танцах на льду, сейчас работает хореографом и продюсером.

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