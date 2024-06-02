В Северодвинске совершенствуют изделия для участников СВО

Участницы общественного движения «Шьём и вяжем СВОим. Северодвинск» не только создают необходимые вещи для бойцов и пациентов госпиталей, но и постоянно работают над улучшением изделий по заказу военнослужащих.
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