Турист получил тяжелую травму во время лыжного перехода на Таганае

Челябинец из-за травмы не смог завершить шестидневный лыжный маршрут в горах Урала. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, инцидент произошел в воскресенье, 10 марта, в районе смотровой площадки «Тещин язык» на Таганае.