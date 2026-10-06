Житель Тольятти обвиняется в убийстве и расчленении знакомой

Житель Тольятти обвиняется в убийстве 55-летней знакомой. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Самарской области.
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