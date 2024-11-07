Цикл патриотических квизов для школьников стартовал в Харцызске по инициативе волонтеров Дома народного единства

Цикл патриотических игр для школьников стартовал в Харцызске Донецкой народной республики. Организовал серию познавательных квизов в школах и социальных учреждениях волонтерский центр Дома народного единства.
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