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Доступные методы восстановления работы щитовидной железы

Щитовидка является одним из основных составляющих эндокринной системы человеческого организма. Этот орган довольно чувствителен к внешним и внутренним факторам, негативно на него воздействующим, поэтому даже безобидные, на первый взгляд явления, могут вызвать патологии.

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