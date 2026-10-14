На слете «Волонтеры Победы» в Ноябрьске собрались лучшие представители региона. Об этом сообщила глава Муравленко Елена Молдован в МАКС.
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